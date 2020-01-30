رسميًا | روما يضم ثنائي إسباني لصفوفه قبل يومين من غلق الميركاتو الشتوي

أعلن فريق روما الإيطالي اليوم الخميس تعاقده مع الجناح الشاب كارليس بيريز لاعب فريق برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة .

وإنضم بيريز 21/ عامًا/ لصفوف فريق العاصمة الإيطالية مقابل مليون يورو (1ر1 مليون دولار).

ويمتلك روما بنداً في عقده مع اللاعب الإسباني يمكنه من شرائه بصورة نهائية بعقد يمتد حتى عام 2024، مقابل مبلغ يتراوح من 11 إلى 5ر15 مليون يورو، بناء على تحقيقه للأهداف الرياضية المرجوة منه التي لم يتم كشف النقاب عنها.

وقال بيريز، الذي تدرج في فرق الناشئين والشباب لبطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين “أدرك أنني رحلت عن ناد عظيم بحجم برشلونة. ولكنني إنضم لفريق عملاق آخر في روما”.

وسجل بيريز ظهوره الأول بالدوري الإسباني مع برشلونة في مايو الماضي، فيما خاض 11 مباراة بمختلف المسابقات مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي، أحرز خلالها هدفين أحدهما في دوري أبطال أوروبا والآخر في المسابقة المحلية.

Advertisements

كما أعلن روما أيضًا عن تعاقده مع الإسباني جونزالو فيلار لاعب وسط فريق إليتشي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل أربعة ملايين يورو.

ويمتد تعاقد روما مع فيلار 21/ عامًا/ حتى يونيو عام .2024

أهداف مباراة يوفنتوس وروما فى كأس ايطاليا

يوفنتوس يذبح ذئاب روما ويترشح إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

روما يخسر جهود زانيلولو لعدة أشهر