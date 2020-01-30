نتيجة مباراة برشلونة وليجانيس فى كأس ملك إسبانيا

يستقبل فريق برشلونة نظيره ليجانيس، مساء اليوم الخميس 30-1-2020، على ملعب “كامب نو”، ضمن مواجهات دور الستة عشر فى كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر القناة الرياضية السعودية 1، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المتميز “فارس عوض”.

وكان البارسا قد حسم تأهله لدور الـ 16 بعد فوز صعب على إيبيزا بهدفين لهدف، ويأمل كيكي سيتين في التأهل وتحقيق الفوز والمنافسة على لقب الكأس.

وفقد الفريق الكاتالوني صدارة الليجا عقب خسارته امام فالنسيا بهدفين دون رد بالجولة الماضية مطلع الاسبوع الحالي، وتمكن الريال من اعتلاء صدارة ترتيب الجدول ليصبح الفارق بين النادي الملكي والكاتالوني ثلاث نقاط.

فى المقابل يعاني ليجانيس فى الموسم الحالي على جميع الأصعدة، حيث يسعي الفريق على الصعيد المحلي الى البقاء فى الدوري الاسباني من خلال تحسين مركزه بذيل الترتيب الى المركز قبل الاخير.

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يذكر ان هذه هي المواجهة الثامنة بين برشلونة وليجانيس والاولي فى الكأس، حيث إلتقى الفريقين من قبل 7 مرات في بطولة الدوري الإسباني، فاز برشلونة 6 مرات، وليجانيس مرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها برشلونة الدور ثمن النهائي في الكأس من مواجهة واحدة منذ 69 عاماً، بعد أن تم تغيير النظام في الموسم الحالي.

وسيكون النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مع موعد لتحقيق رقم قياسي جديد، اذا تمكن من الفوز اليوم سيصل الى الفوز رقم 500 فى مختلف المسابقات مع الفريق الكاتالوني.

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