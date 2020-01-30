موهبة هالاند المتفجرة تدفع ألكاثير للرحيل عن دورتموند

أصبح باكو ألكاسير مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني قريبًا من العودة مرة أخرى إلى إسبانيا، بعدما أكد النادي الألماني، اليوم الخميس، منح اللاعب الإذن بالرحيل.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند عقب غياب المهاجم الإسباني عن الفريق :” لقد تركناه لإجراء المناقشات الأخيرة مع ناد في إسبانيا. هذا هو الوضع الراهن”.

وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى انتقال ألكاسير 26/ عامًا/ إلى نادي فياريال الإسباني مقابل 25 مليون يورو (5ر27 مليون دولار).

وفقد ألكاسير مركزه في التشكيل الأساسي بدورتموند، الذي تعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، د 19/ عامًا/ من سالزبورج في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك هالاند كبديل في مباراتين مع دورتموند في أول مباراتين في العام الجديد، أمام أوجسبورج وكولون وسجل خلالهما خمسة أهداف.

ولم يتم أختيار ألكاسير، الذي تعاقد معه دورتموند مقابل ما يقرب من 23 مليون يورو من برشلونة في فبراير 2019 بعدما جاء في البداية معارا في أغسطس 2018، في قائمة الفريق أمام أوجسبورج كما ظل على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة أمام كولون.

وقال زورك :” لم يكن القرار سهلاً ولكن إذا كانت المعايير الإقتصادية مناسبة ، سنوافق على الصفقة”.

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وبيع المهاجم يمكن أن يوفر أموالاً لدورتموند ليدخل سوق الانتقالات مرة أخرى قبل غلقه غداً الجمعة.

وأكد زورك أن دورتموند لديه رغبة في ضم إيمري تشان، لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الألماني ” ولكن لم يتم التوصل لأتفاق”.

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