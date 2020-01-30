تقرير | الصراع العربي يحتدم على آخر بطاقات العبور لربع نهائي أبطال أفريقيا

تتنافس أندية الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني السبت على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام النجم الساحلي والهلال.

وحجزت البطاقات الست الأولى عن ربع النهائي عبر مازيمبي الكونغولي الديموقراطي والزمالك المصري (المجموعة الأولى) وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي (الثالثة) والترجي التونسي حامل اللقب والرجاء البيضاوي المغربي (الرابعة).

ويبدو النجم الساحلي مرشحًا بقوة لحجز البطاقة الأولى عن المجموعة كونه يستضيف بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الاخير بنقطة واحدة، فيما يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الهلال في قمة نارية بملعب أم درمان.

ويكفي الفريق القاهري، المتوج 8 مرات بطلاً للمسابقة (رقم قياسي)، التعادل على الأقل ليضمن تأهله، في حين لا بديل للهلال عن الفوز.

وستكون المباراة الثامنة بين الأهلي والهلال في المسابقة الأفريقية، حيث فاز الأهلي ثلاث مرات مقابل خسارتين وتعادلين، والمفارقة أن الأهلي لم يتمكن في الفوز في أي مباراة في ام درمان.

ويدرك “نادي القرن” ان زيارته الى السودان ستكون صعبة للغاية، إذ سيواجه خصماً عنيداً يجيد إستغلال عاملي الأرض والجمهور، ويلعب بلا ضغوطات.

وأستعاد مدرب الأهلي السويسري رينيه فايلر خدمات لاعب الوسط رمضان صبحي، بعد الشفاء من إصابة تعرض لها قبل نحو شهرين، إلا ان الشكوك تحوم حول جهوزية الحارس محمد الشناوي بسبب إصابة في الظهر.

وقاد فايلر الأهلي إلى صدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة، إلا ان المشوار القاري للفريق شهد بعض الإهتزازات.

ويعول السويسري على تشكيلة قوية يقودها ثنائي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم والظهير التونسي علي معلول، وحسين الشحات كصانع ألعاب وهو أختبره في هذا المركز ضد النجم الساحلي، وفي الهجوم السنغالي آليو بادجي ومحمود كهربا والنيجيري جونيور أجايي.

وقال مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ لقناة النادي “المباراة ضد الهلال مصيرية لمواصلة مشوارنا، مجموعتنا الوحيدة التي تعقدت حساباتها، جمعنا عشر نقاط ولم نحسم التأهل”.

وأضاف “المباراة ستكون فاصلة، هي الأهم في مشوارنا في دوري الأبطال، ضد فريق كبير على ملعبه ووسط جماهيره، وأتمنى أن يليق أداء الحكم بأسم الناديين”.

من جهته، أكد المدرب الفاتح النقر الذي سيشرف على الهلال للمباراة الثانية بعد عودة المصري حمادة صدقي لتدريب سموحة، أن فريقه يسعى لحصد بطاقة التأهل، موضحًا أن الفوز على بلاتينيوم في الجولة الماضية أعطى فريقه دفعة معنوية للعبور إلى ربع النهائي.

ويستعيد النقر جهود الثنائي نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبدالله بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، كما يعول على نجم الفريق أطهر الطاهر ومحمد موسى الضي.

وفي المباراة الثانية، يمتلك النجم الساحلي كُل مقومات التفوق على ضيفه بلاتينيوم، إذ يأمل مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو في فوز فريقه وتعثر الأهلي ليضمن فريقه الصدارة.

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ويعول غاريدو على تشكيلة قوية يقودها إيهاب المساكني والهداف الجزائري كريم العريبي ووجدي كشريدة وياسين الشيخاوي.

– قمة الصدارة –

تفتتح الجولة الأخيرة بلقاء قمة على صدارة المجموعة الثالثة في بريتوريا بين الوداد البيضاوي، وصيف البطل في النسخة السابقة، ومضيفه ماميلودي صنداونز.

ويتصدر ماميلودي برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين أمام الوداد.

ويأمل المدرب الجديد لـ”وداد الأمة” الفرنسي سيباستيان ديسابر في مواصلة الإنتصارات بعد الأول على اتحاد العاصمة الجزائري الأسبوع الماضي، برغم موجة الإصابات التي تضرب اللاعبين حيث إنضم إسماعيل الحداد الى لائحة الغائبين إلى جانب صلاح الدين السعيدي، عبد اللطيف نصير وأشرف داري.

ويعول ديسابر على هداف الفريق الجديد المهاجم الكونغولي الديموقراطي كازادي كاسنجو الى جانب بديع أووك ووليد الكرتي والحارس أحمد رضى التكناوتي.

في المقابل، يطمح مدرب صنداونز بيتسو موسيماني إلى بقاء فريقه في الصدارة، إذ سيعول على نجم الفريق الأوروغوياني جاستون سيرينو.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة عينها يلتقي اتحاد العاصمة مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي.

وفي المجموعة الأولى، يحل الزمالك المصري (8 نقاط) ضيفًا على بريميرو دي أوجستو الأنغولي (3 نقاط)، وصفوفه متخمة بالإصابات، إذ سيفتقد لخدمات كُل من طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا ومحمود علاء ومحمد أبو جبل وحازم إمام والمغربي أشرف بن شرقي، بعدما فضل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منحهم راحة لكون المباراة لا تؤثر على تأهل الزمالك، كما أنه لا يمكنه إنتزاع الصدارة من مازيمبي الكونغولي (11 نقطة) صاحب الأفضلية في المواجهتين المباشرتين.

ويلتقي مازيمبي مع زيسكو يونايتد الزامبي (3 نقاط).

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهتين هامشيتين بعدما حسم الترجي التونسي الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين مع الرجاء البيضاوي، وبالتالي فإن مباراتيهما الأخيرتين بمثابة تحصيل حاصل.

وسيحل الترجي، حامل اللقب في النسختين السابقتين، ضيفًا على شبيبة القبائل الجزائري، بينما يستضيف الرجاء فيتا كلوب الكونغولي في الدار البيضاء.

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