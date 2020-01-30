اقتنص نادي النصر تعادلاً صعباً من مضيفه نادي ضمك 1-1 فى الوقت القاتل، اليوم الخميس 30-1-2020،، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين).

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وسجل المدافع فاروق شافعي هدف التقدم لضمك في الدقيقة 52، وجاء الهدف من ضربة ركنية من الناحية اليمين نفذها ابراهيم الشنيجي وحولها الشافعي بضربة رأسية الى الشباك.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، والتي اثارت جدلاً كبيراً في اللحظات الاخيرة، والحكم تأكد من صحة ركلة جزاء بعد ان راجع تقنية الفار.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة ليبقى في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة ملاحقه الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يواجه أبها غدا الجمعة، فيما رفع ضمك رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر والآخير.

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وكان لقاء الفريقين فى مباراة الذهاب بالدوري بالجولة الاولي، قد شهد فوز النصر بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الملك فهد الدولي.

إليكم أهداف مباراة النصر وضمك فى الدوري السعودي

هدف ضمك

هدف التعادل للنصر