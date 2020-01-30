رسميًا | لاتسيو يترك بيريشا لناد ألماني حتى نهاية الموسم

أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب خط وسط منتخب كوسوفو فالون بيريشا من نادي لاتسيو الإيطالي.

وإنضم بيريشا 26/ عامًا/ لدوسلدورف على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود خيار الشراء.

وتأتي هذه الصفقة بعد يوم واحد من قيام النادي، الذي تراجع للمركز الأخير في الدوري الألماني (بوندسليجا)، بفك أرتباطه مع المدرب فريدهيلم فونكل.

وتولى أوفي روسلر مهاجم الفريق السابق، الذي درب مؤخراً فريق مالمو السويدي، تدريب الفريق. وستكون أول مبارياته بعد غد السبت أمام إينتراخت فرانكفورت.

وبدأ بيريشا، المولود في مالمو، مسيرته كلاعب في النرويج مع فريق فايكينج ستافانجير في 2010 قبل أن ينتقل لسالزبورج النمساوي حيث سجل 45 هدفًا في 233 مباراة رسمية.

وأمضى في صفوف لاتسيو 18 شهراً ولعب ثماني مباريات رسمية مع الفريق المنافس في الدوري الإيطالي في النصف الأول من الموسم الحالي.

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وقال لوتز فانيستيل المدير الرياضي إن بيريشا سيضيف الإبداع في وسط الملعب وهو ما أفتقده الفريق أحيانًا في الموسم الحالي.

وأضاف :” نتمنى أيضًا كلاعب وسط أن يكون قادراً على تسجيل الأهداف من وسط الملعب”.

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