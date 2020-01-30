بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة ضمك لفريق النصر في أهم مباريات اليوم الخميس 30-1-2020 لحساب الجولة الـ16 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.
المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز” بمدينة أبها.
يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلاً على ضمك وهو فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة، جمعهم من 15 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 3، وتعرض لهزيمتين، واستطاع الفوز في الجولة الماضية على “الإتفاق” بهدف دون مقابل.
ويسعي العالمي اليوم إلى تحقيق الفوز للإبتعاد أكثر بالصدارة وعدم التعثر كي لا يمنح الهلال فرصة لإستعادتها، اذ يتواجد فريق الموج الازرق فى المركز الثاني برصيد 32 نقطة.
بينما يتذيل فريق ضمك ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط من 15 مباراة، حقق الفوز فى مبارتين فقط، وتعادل فى 3، وتعرض لـ10 هزائم، وكان قد تعادل سلبياً بالجولة الماضية امام فريق “الفتح“.
ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الى يوم 24-12-2019، على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز”، ضمن منافسات الدور الـ16 بكأس خادم الحريمين الشريفين، والذي شهد فوز النصر بنتيجة (4-2).
وكان لقاء الفريقين فى مباراة الذهاب بالدوري بالجولة الاولي، قد شهد فوز النصر بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “الملك فهد الدولي”.
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النصر 1-1 ضمك
???? مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها-السعودية)
???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
إنتهت
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر النصر وضمك في الدوري السعودي
- ???? سيكون معكم في هذا البث الحي “مهاب زايد”..نتمنى أن تستمتعوا معنا بهذا اللقاء
- ✅ من فضلك قم بتحديث الصفحة كل 60 ثانية ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة.
- تشكيلة النصر : حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: سلطان الغانم – مايكون بيريرا – عبدالله مادو – عبدالرحمن العبيد خط الوسط: بيتروس ماثيوس – عبدالله الخيبري – نورالدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله
- 1″ صافرة بداية الشوط الأول..
- “20⚠️ البطاقة الصفراء الأولى في المباراة على لاعب النصر عبد الرحمن الدوسري.
- “45⚠️ البطاقة الصفراء الاولى لصالح فريق ضمك على لاعبه بلال سعيدني
- “45 صافرة بداية الشوط الثاني..
- “52⚽️ جوووووووول الهدف الاول في اللقاء لصالح فريق ضمك عن طريق اللاعب فاروق شافعي بعد عرضية رائعة من ابراهيم الشنيجي من ركلة ركنية.
- “59????التبديل الاول في اللقاء لصالح النصر بنزول اللاعب يحيى الشهري وخروج عبدالرحمن الدوسري.
- “62????بتديل لفريق ضمك بخروج ابراهيم الشنيجي ونزول محمد حزران.
- “75????تبديل للنصر خروج عبدالرحمن العبيد ونزول فهد الجميعة.
- “77????تبديل لفريق ضمك خروج سامي النجعي ونزول الرشيدي مراد.
- “77 اووووووووووووووه المهاجم النيجيري احمد موسى يضيع هدف التعادل مش ممكن فرصة سهله امرابط يمرر وموسى يسدد بعيدًا عن المرمى من جهة اليسار.
- “79???? التبديل الثالث والاخير لضمك بخروج عبدالله الصامطي ونزول عبد العزيز الذيابي.
- “81????التبديل الاخير للنصر بخروج المهاجم احمد موسي بعد تضييع فرصة هدف محققة ونزول فراس البريكان.
- “83 ضغط متواصل من لاعبي النصر من اجل تعديل النتيجة ولكن حتى الآن دفاع مستميت من لاعبي فريق ضمك.
- “84 اوووووووووووه عرضية خطيرة من اللاعب نورالدين امرابط على رأس حمدالله الذي لم ينجح في ضرب الكرة في الرمى لتخرج إلى ضربة مرمى.
- “90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع.
- “94 اووووووووووووووووووووووه هجمات متكررة وعرضية من امرابط داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يشتت الكرة.
- “94 جدل كبير في في اللحظات الاخيرة والحكم يعود للفار من اجل التأكد من وجود ركلة جزاء للنصر.
- “95 اووووووووووووووووووووووووه الحكم يعلن عن وجود ضررررررربة جزاااااااااااء للعالمي، يتولى تنفيذها حمدالله..
- “97 حكم المباراة يذهب لتحذير مدرب فريق ضمك بسبب اعتراضه بعنف على الحكم الرابع.
- “97⚽️جوووووووووووووووووووووووووول حمدالله يسدد ضربة جزاء بطريقة رائعة في الزاوية اليسرى للحارس الذي يرتمي في الجهة العكسية.
- “99 اووووووووووووووووووه هجمة خطيرة للنصر جوليانو يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بجانب القائم.
- “100 ????وفي هذه الاثناء يعلن حكم المباراة انتهاء الشوط الثاني والمباراة بالتعادل الايجابي (1-1).
- جدل كبير داخل الملعب واعتراضات من قبل اداري فريق ضمك على الحكم.
- ????أرجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية، وإلى اللقاء في مباريات اخرى????????.
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