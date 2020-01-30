اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيس يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona Messi

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 ، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا .

موعد مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة برشلونة وليجانيس، اليوم الخميس ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا .

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مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر لايف كورة أون لاين

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