رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. النصر يتعثر لصالح الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. النصر يتعثر لصالح الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الخميس مباراتين في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمان).

افتتحت مباريات اليوم والجولة الـ16 بلقاء النصر وضمك الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف، وسجل هدف العالمي عبدالرزاق حمدالله، فيما أحرز هدف ضمك فاروق شافعي.

وفي اللقاء الثاني، استطاع الاتفاق أن يقلب الطاولة على نظيره الوحدة، ويحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ أنه سجل ثلاثية الاتفاق" هزاع الهزاع، سعيد الربيعي، سليمان دوكارا"، بينما أحرز هدف الاتفاق، يوسف نياكاتي.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعثر النصر كالتالي:

1-النصر برصيد 34 نقطة

2- الهلال برصيد32 نقطة

3- الأهلي برصيد 29 نقطة

4- الوحدة برصيد 27نقطة

5- التعاون برصيد 26 نقطة

6-الرائد برصيد 26 نقطة

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7- الفيصلي برصيد 24 نقطة

8- أبها برصيد 23 نقطة

9- الشباب برصيد 22 نقطة

10- الاتفاق برصيد 20 نقطة

11- الفيحاء برصيد 18 نقطة

12- الاتحاد برصيد 15 نقطة

13- الحزم برصيد 15 نقطة

14- الفتح برصيد 10 نقاط

15- العدالة برصيد10 نقاط

16- ضمك برصيد10 نقاط