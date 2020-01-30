رياضة | عاجل - أزارو يشارك في فوز الاتقاق على الوحدة بثلاثية بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أزارو يشارك في فوز الاتقاق على الوحدة بثلاثية بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الاتفاق فوزًا هامًا مساء اليوم الخميس على حساب ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل الإيجابي حيث تقدم الضيوف أولًا عن طريق يوسف تيكات في الدقيقة السابعة وتعادل سوليمان دوكارا للاتفاق في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني نجح هزاع إبراهيم الهزاع في إضافة الهدف الثاني للاتفاق مع حلول الدقيقة 51، ثم عزز سعيد الربيعي من تقدم أصحاب الأرض مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباراة مشاركة المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار لصفوف الاتقاق السعودي حتى نهاية الموسم، مع حلول الدقيقة 70 عندما حل بديلًا لفواز الطريس وظهر بمستوى جيد في الدقائق التي شارك فيها.

وبهذا الفوز رفع الاتقاق رصيده إلى 20 نقطة محتلًا المركز العاشر في الترتيب، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع.