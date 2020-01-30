رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس KSA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس KSA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس 30 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري، ومواجهة برشلونة ضد ليجانيس في كأس ملك إسبانيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ15"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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الاتحاد السكندري ضد سموحة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "دور الـ16"

برشلونة ضد ليجانيس، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهتي ضمك ضد النصر، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والاتفاق ضد الوحدة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.



برشلونة الاعة 8 علي قناة 4