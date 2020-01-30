رياضة | خبر سار في ريال مدريد قبل الديربي أمام أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار في ريال مدريد قبل الديربي أمام أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خبرًا سارًأ قبل مواجهة الفريق الملكي المقبلة أمام جاره الأتلتيكو بالدوري الإسباني.

ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد مساء السبت المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وانتظم البلجيكي إيدين هازارد في تدريبات الفريق الملكي الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به.

وكان أزارو قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في شهر نوفمبر الماضي حيث أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.