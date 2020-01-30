رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي ضد ليجانيس| مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا KSA SPORTS

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أعلن المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ديبورتيفو ليجانيس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : روبرتو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.
خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - دي يونج - انسو فاتي.
خط الهجوم : ميسي - جريزمان.
وكان قد خسر فريق برشلونة المباراة الماضية من فريق فالنسيا في الدوري الاسباني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا.