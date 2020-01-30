رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي ضد ليجانيس| مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا KSA SPORTS

أعلن المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ديبورتيفو ليجانيس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : روبرتو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - دي يونج - انسو فاتي.

خط الهجوم : ميسي - جريزمان.

وكان قد خسر فريق برشلونة المباراة الماضية من فريق فالنسيا في الدوري الاسباني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا.