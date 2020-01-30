رياضة | سفير مصر في السودان يتحدث عن تأمين بعثة الأهلي بالخرطوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في السودان يتحدث عن تأمين بعثة الأهلي بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام عيسى سفير مصر في السودان إنه لا يوجد أي قلق على بعثة النادي الأهلي التي ستتواجد في السوادن اليوم الخميس استعددادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات إذاعية بان الجانب السوداني أظهر تجاوبًا وتعاونًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وقام بوضع خطة تأمين شاملة لبعثة الفريق الأحمر منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى القاهرة.

وتابع بأنه سيتم توفير 4 سبارات تأمين وأفراد خاصة وستكون مصاحبة لبعثة الأهلي في جميع تنقلاتها.

وأشار السفير المصري إلى أنه قام بزيارة نادي الهلال بصحبة كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالأهلي وكان في استقبالهم د. أشرف الكاردينال رئيس النادي، والذي رحب بوفد الأهلي بشدة وتم الاستجابة لكافة طلبات الأهلي وشاهد عبد الحفيظ وعدلي الملعب الذي سيتدرب عليه الفريق غدا وتم الاستجابة لطلبهم بأن يكون موعد التدريب في نفس موعد المباراة يوم السبت، كما حرص مسؤولي الهلال على تنفيذ طلبات الأهلي الخاصة بفندق الإقامة.

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وشدد السفير حسام عيسى على أن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أصدر بيانا منذ ساعات أكد على أن بعثة الأهلي كاملة ستكون في حماية القوات المسلحة السودانية، وأنها مباراة بين أشقاء، وأصدرت وزيرة الشباب والرياضة أيضا بيان أخر أكدت على نفس المعنى، فكل المواقف في منتهى التعاون، ونتمنى أن يكون اللقاء على مستوى الناديين.

وعن ما تم القبض عليه لإثارة الفتنة قال السفير المصري، بالفعل هناك رصد مستمر لأي شخص يبث الفتنة بين الجانبين والحقيقة أن كون المباراة حاسمة في تأهل أحد الفريقين من الطبيعي أن يكون موجود هذا الحماس الجماهيري، وهذا موجود في كل البلدان لكن الأهم أن إدارة الهلال أكدت لمسئولي الأهلي أن من قام بهذا الأمر لا يمت بصلة للنادي السوداني ولا أحد يوافق على أي حديث يثير الفتنة بين الناديين الكبيرين.

وعن قدوم محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي، قال السفير المصري، "بيبو " أسطورة ويحظى بشعبية طاغية هنا في السودان ووجوده على رأس البعثة بالتأكيد يقلل من حدة التوتر والأيام الأخيرة تم التواصل معه أكثر من مرة ومع د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتأكيد على تعاون الجانب السوداني بشكل كامل في توفير كافة متطلبات البعثة الأهلاوية وتوفير الأمن والحماية لها خلال فترة تواجدها في السودان.