رياضة | غضب من عدم إذاعة مباريات المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب من عدم إذاعة مباريات المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الغضب على نجوم منتخبنا الوطني ومسئولي اتحاد اليد بسبب عدم إذاعة مباريات البطولة الإفريقية التي أقيمت في تونس خلال الفترة من ١٦ لـ٢٦ من الشهر الجاري.

وشعر نجوم اللعبة الشعبية الثانية بعدم اهتمام والتجاهل في حين أذيعت المباريات في دول عديدة أبرزها المغرب وتونس.

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وكشف مصدر مطلع بالاتحاد الإفريقي أن التلفزيون أرسل عرضا لم يرتق حتي للرد عليه لإذاعة البطولة في إشارة لعدم الاهتمام من الأساس.

وأكدت مصادر أن الاتحاد الإفريقي طلب ١٥٠ ألف دولار للحصول على إشارة بث البطولة، في حين أكدت مصادر أن التلفزيون عرض ألف دولار فقط وحتى لم يتفاوض للحصول على حق إذاعة مباريات مصر فقط حتى في الأدوار الإقصائية أو المباراة النهائية.

وتعدت حالة الغضب نجوم منتخبنا الوطني ووصلت إلى الجماهير التي تعجبت من عدم إذاعة ولو حتى المباراة النهائية.