رياضة | ناشئو وشباب الجودو في الكويت الليلة للمشاركة بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشئو وشباب الجودو في الكويت الليلة للمشاركة بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر مساء اليوم الخميس بعثة منتخبنا الوطنى للجودو للناشئين والأشبال والشباب إلى الكويت للمشاركة فى البطولة العربية للمنتخبات التى تقام خلال الفترة من 30 يناير الجارى وحتى 3 فبراير المقبل ، والتى تعد أحد مراحل استعداد منتخب الناشئين لبطولة العالم التى تستضيفها البرتغال أغسطس المقبل ، وبطولة إفريقيا التى تقام بتشاد فى نفس الشهر ، واحد محطات استعداد منتخب الأشبال لدورة الألعاب الأوليمبية للشباب التى تقام بالعاصمة السنغالية دكار 2022 ، تضم البعثة 23 فردا برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، بواقع 18 لاعبا ، وثلاثة مدربين ، ورئيسا للبعثة ، وكما مرافقا.

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اللاعبون هم شهاب الدين فؤاد ، يسرى سامى حسين ، على ياسر عبد الحليم ، على مصطفى أحمد ، وفارس محمد الحديدى ، ونور الدين مصطفى ، وعمر أشرف كمال الدين ، عمر إبراهيم جلال ، سيف الله رضا طلبه ، آمن بالله ناجى ، عبد الرحمن محمد إيهاب ، عمار محمد أبو هاشم ، محمد رضا على ، مصطفى صلاح محمد ، فارس أمين المغاورى ، محمد سعيد رمضان ، مصطفى زايد ، عبد الرحمن حسن عبد السلامة ، والمدربون أسامة عاشور ، محمد منير عبد الغنى ، أحمد عبد السلام ، وعادل مصطفى حكما مرافقا .

وقال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو والسومو والايكيدو ، إن المنتخبات الثلاثة استعدت للبطولة العربية من خلال إقامة معسكر مغلق لمدة عشرة أيام بأحد الفنادق القريبة من نادى هليوبوليس بمدينة الشروق، والذى تدرب فيه اللاعبون على مرحلتين يوميا حتى موعد السفر إلى الكويت الليلة ، مشيرا إلى أن الاتحاد أصبح يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين والموهوبين فى المراحل العمرية المختلفة ، والذين سيكون لهم شأنا كبيرا خلال الفترات المقبلة ، والذين يعدون مستقبل مصر القادم فى اللعبة .