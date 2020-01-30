رياضة | 3 دقائق فقط.. رسالة الخطيب الأخيرة لنجوم الأهلي قبل السفر للسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 دقائق فقط.. رسالة الخطيب الأخيرة لنجوم الأهلي قبل السفر للسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ما دار بين محمود الخطيب رئيس النادي واللاعبين، في مطار القاهرة الدولي، قبل التوجه إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال الإفريقي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن جلسة بيبو مع الفريق لم تمتد لأكثر من ثلاث دقائق على الأكثر ولم تشهد الكثير من الكلمات.

وأضاف: "بيبو حرص على إظهار التفاؤل خلال تواجده وسط الفريق، وتصدير طاقة إيجابية كعامل تحفيزي للاعبين، من أجل تحقيق الانتصار والعبور إلى دور الثمانية للبطولة".

وتابع: "كلمات بيبو اقتصرت فقط في جملة واحدة وهي الأداء والمجهود مسئوليتكم والتوفيق سيكون من عند الله، وعلينا الأخذ بالأسباب لعبور تلك المرحلة الصعبة".

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واختتم: "فور تلك الكلمات حرص الجميع على إنهاء إجراءات الخروج من المطار والتوجه إلى سلم الطائرة والإقلاع مباشرةً إلى العاصمة السودانية الخرطوم".

وغادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مطار القاهرة الدولي من مبنى الركاب رقم 3، والمتوجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يستقبل حسام عيسى السفير المصري لدى السودان بعثة الفريق، وبجواره كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، حيث سبق الأخيران البعثة بيوم من أجل التحضير قبل وصول الفريق".

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء السبت المقبل على ملعب الجوهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.