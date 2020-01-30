رياضة | صحفي إسباني يتحدث عن الإهانة الكبرى من إدارة برشلونة للنجوم الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي إسباني يتحدث عن الإهانة الكبرى من إدارة برشلونة للنجوم الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الصحفي والإعلامي فيران مارتينيز، إدارة برشلونة الإسباني، بعد رحيل نجم البارسا الشاب ، كارليس بيريز إلى روما الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فيران مارتينيز الصحفي في موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم: "كيكي سيتين محق .. نعم صفقة بيريز جيدة و لكن رسالة خطيرة لأبناء الماسيا".

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وتابع: "برشلونة يطلب من الشباب الصبر ورفض العروض الخارجية والنهاية تم بيع لاعب صبر و رفض عروض خارجية مهمة بأوقات سابقة".

ويستعد برشلونة لملاقاة نظيره ليجانيس في الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ، في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.