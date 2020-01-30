رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدرب برشلونة كيكي سيتين، عن قائمة فريقه لمواجهة ليغانيس في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، المقررة الخميس، وشملت كافة الأساسيين وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعدما أراح كل من ميسي والمدافع جيرارد بيكيه، بين آخرين، في مباراة دور الـ32 التي فاز بها البرسا (2-1) على ملعب إيبيزا، استدعى سيتيين هذه المرة كافة المتاحين، باستثناء ريكارد بويغ الذي لم يسافر لفالنسيا بسبب المرض، على الرغم من أنه تدرب مع باقي الفريق.

وعقب جلسة مران صباحية الخميس، استدعى سيتيين كلا من: تير شتيغن وسيميدو وبيكيه وراكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وآرثر وميسي ولينجليه وغريزمان وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو ودي يونغ وأرتورو وفيدال وأومتيتي وجونيور وإنياكي بينيا وكويادو وأنسو فاتي.

وبذلك، استبعد مدرب البرسا بقرار فني، كلا من موسى واجو، وللإصابة كل من الأوروغواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي والحارس البرازيلي نيتو