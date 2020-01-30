رياضة | رسميا.. عقوبة قاسية على أتلتيكو مدريد بسبب نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. عقوبة قاسية على أتلتيكو مدريد بسبب نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة قاسية على نادي أتلتيكو مدريد بعد جلسة عقدتها في الساعات الماضية.

واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإيطالي وقعت عقوبة على أتلتيكو مدريد بسبب واقعة الهجوم على أنطوان جريزمان لاعب الفريق السابق وبرشلونة الحالي.

واشارت الصحيفة إلى أنه تم توقيع غرامة قيمتها 12 ألف يورو بسبب الهتافات والشتائم من جماهير الفريق على جريزمان في المباراة السابقة التي جمعت بينهما على ملعب ميتروبوليتانو.

وجاء هجوم الجماهير على جريزمان في ملعب ميتروبوليتانو بعدما اعتبرته خائن للنادي عقب رحيله إلى برشلونة في الصيف الماضي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.