رياضة | مهاجم برشلونة يوجه رسالة للجماهير بعد رحيله الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم برشلونة يوجه رسالة للجماهير بعد رحيله الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كارليس بيريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني المعار لفريق روما الإيطالي رسالة لجماهير البرسا بعد اتمام التعاقد الرسمي في الساعات الماضية.

ورحل كارليس بيريز عن برشلونة لنادي روما الإيطالي لمدة موسم علي سبيل الإعارة مقابل مليون يورو وسيتولي النادي الإيطالي دفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة.

ووضع برشلونة بند وهو خيار شراء إلزامي لنادي روما بقيمة 11 مليون يورو بالإضافة إلى دفع 3.5 مليون يورو كمتغيرات بينما يحتفظ برشلونة بحق الأسبقية لضم اللاعب إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه.

وقال كارليس بيريز بعد انتقاله لنادي روما: "أعلم أنني غادرت نادي كبير مثل برشلونة ، لكني انضممت إلى نادٍ عظيم آخر في روما ، أنا سعيد حقًا ولا يمكنني الانتظار لبدء التدريب مع زملائي الجدد في الفريق، شكرا ليكم جميعا من أعماق قلبي.