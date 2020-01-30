رياضة | ليس إنتر ميلان .. وجهة إيطالية جديدة لجيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس إنتر ميلان .. وجهة إيطالية جديدة لجيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن المهاجم الفرنسي الدولي ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي أوليفيه جيرو قد حسم وجهته بشكل كبير في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت تقارير إيطالية، أن إدارة نادي لاتسيو الإنجليزي أنهت إتفاقها مع نظيرتها في تشيلسي، لضم الفرنسي المخضرم في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت سكاي سبورت الإيطالية عبر الصحفي جيانلوكا دي ماريزو، إلى أن جيرو وافق بالفعل على الانضمام للنادي العاصمي.

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وأضافت سكاي أن العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة حالياً هو ضم البديل، حيث يأمل الفريق اللندني في ضم البلجيكي ديريس ميرتنز نجم نادي نابولي.

وينتهي تعاقد جيرو مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ولم تقدم إدارة البلوز طلباً لتجديد التعاقد معه.

وكان اللاعب طوال الفترة الماضية هدفاً لإنتر ميلان ومدربه أنطونيو كونتي، إلا أن الإنتر ابتعد نسبياً عن اللاعب في الفترة الحالية.