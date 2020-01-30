رياضة | بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في التدريبات الجماعية للفريق الملكي، استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

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وغاب هازارد عن ريال مدريد منذ مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا، يوم 26 نوفمبر من العام الماضي 2019.

وأصبح هازارد جاهزاً للمشاركة في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، وقرار مشاركته من عدمه يرجع إلى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة.