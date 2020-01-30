رياضة | مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الموقف النهائي للشكوى المقدمة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك بخوض مستحقاته المالية.

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وقال منصور في تصريحاته إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس والتي قام برفعها ضد نادي الزمالك مطالبا النادي بسداد مستحقاته المالية، وبناء عليه تم رفض باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على نادي الزمالك.

وقد انتهى عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بنهاية الموسم الماضي، حيث حقق المدرب بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع الفريق.