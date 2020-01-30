رياضة | أزارو على مقاعد بدلاء الاتفاق أمام الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو على مقاعد بدلاء الاتفاق أمام الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويسعى الاتفاق للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما تلقى الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام النصر بهدف دون رد.

وتواجد المغربي وليد أزارو المنتقل للاتفاق حديثًا من الأهلي على سبيل الإعارة على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل الاتفاق كلا من :-



رايس مبولحي - صالح القميزي - سيدريك يامبيري - سعيد الربيعي - إبراهيم محنشي - فيليب كيش - باربوسا دي سوزا - محمد الكويكبي - فواز الطريس - هزاع الهزاع - سليمان دوكارا.

أما دكة البدلاء :-



عبد الله الصالح - سعد خيري - عبد الله الخطيب - علي هزازي - علي فؤاد - حامد الغامدي - وليد أزارو - عبد الله السالم - ماهر محمد.