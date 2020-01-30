أشرف حكيمي يرفض العودة لريال مدريد

الخميس 30 يناير 2020

يرفض النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي ظهير فريق ريال مدريد الإسباني المعار لبوروسيا دورتموند الألماني في الفترة الحالية، فكرة العودة من جديد للنادي الملكي في نهاية الموسم.



صحيفة سبورت الإسبانية أفادت اليوم الخميس بأن حكيمي لا يريد العودة لمدريد، والجلوس على مقاعد البدلاء في النادي الملكي لصالح الإسباني دانييل كارفاخال.

ويظن نجم أسود الأطلس أن زين الدين زيدان المدير الفني للريال يقتنع بالدور الذي يلعبه كارفاخال، ويفضله كلاعب أساسي في خانة الظهير الأيمن التي يلعب فيها حكيمي.

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حكيمي يضع نفسه بين خيارين بعيداً عن ريال مدريد

و يرغب اللاعب في الاستمرار في تقمص ألوان أسود الفيستفاليا في الموسم المقبل خاصةً أنه يملك مكانًا أساسيـًا في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر.

وارتبط حكيمي بإمكانية العودة من جديد لتقمص ألوان النادي الملكي، وأفاد زيدان بأنه سيعود في عدة مناسبات في تصريحات صحفية، بعد ظهور المغربي بشكل لافت مع دورتموند خلال فترة الإعارة.

ووفقًا لسبورت فإن حكيمي يبعد خيار العودة لريال مدريد عن رأسه، ويفكر في الاستمرار مع دورتموند أو الرحيل لفريق آخر يضمن به مكانًا أساسيًا في التشكيل.