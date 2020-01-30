شكرا لقرائتكم كارتيرون ينصح لاعبي الزمالك بالمياه والعصائر فى أنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليماته للاعبي الفريق بشرب كميات كبيرة من المياه والعصائر خلال فترة تواجد الزمالك في أنجولا لخوض مباراة اول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا.

فيما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس عبارة عن التصويب بالتبادل على الثلاثي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي من مسافات قريبة.

وشهدت التدريبات تألق الثلاثي بشكل لافت للنظر ، ويغيب عن حراس مرمي الزمالك في مباراة اول أغسطس الانجولي محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق بعد استبعاده من القائمة للراحة وخوفا من تعرضه للارهاق.

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مران فريق الزمالك بدأ منذ قليل وهو المران الثاني للزمالك في أنجولا، حيث وصل الفريق أمس وخاض مرانه في الخامسة عصر الامس ، وجاء مران اليوم عبارة عن احماء والجري لمدة خمس دقائق بعدها خضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد بالفريق.

وتعتبر مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل، تحصيل حاصل بعدما ضمن الزمالك التأهل الي دور الـ 8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الاولي خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر، فيما خرج من البطولة كل من أول أغسطس الانجولي وزيسكو الزامبي عن المجموعة الاولي.