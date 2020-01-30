اخبار الرياضه

كارتيرون ينصح لاعبي الزمالك بالمياه والعصائر فى أنجولا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم كارتيرون ينصح لاعبي الزمالك بالمياه والعصائر فى أنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليماته للاعبي الفريق بشرب كميات كبيرة من المياه والعصائر خلال فترة تواجد الزمالك في أنجولا لخوض مباراة اول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا.

 

فيما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس عبارة عن التصويب بالتبادل على الثلاثي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي من مسافات قريبة.

 

وشهدت التدريبات تألق الثلاثي بشكل لافت للنظر ، ويغيب عن حراس مرمي الزمالك في مباراة اول أغسطس الانجولي محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق بعد استبعاده من القائمة للراحة وخوفا من تعرضه للارهاق.

Advertisements

 

مران فريق الزمالك بدأ منذ قليل وهو المران الثاني للزمالك في أنجولا، حيث وصل الفريق أمس وخاض مرانه في الخامسة عصر الامس ، وجاء مران اليوم عبارة عن احماء والجري لمدة خمس دقائق بعدها خضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد بالفريق.

 

وتعتبر مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل، تحصيل حاصل بعدما ضمن الزمالك التأهل الي دور الـ 8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الاولي خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر، فيما خرج من البطولة كل من أول أغسطس الانجولي وزيسكو الزامبي عن المجموعة الاولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون ينصح لاعبي الزمالك بالمياه والعصائر فى أنجولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا