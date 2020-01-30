شكرا لقرائتكم المقاصة يهزم إيرو سبورت بثلاثية وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وبدأ فريق المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من: الحارس محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد مودي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وأودو موسيس وباولن فوافي.

وفي شوط المباراة الثاني دفع جمال عمر المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، وذلك في إطار رغبة الجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية كافة عناصر الفريق قبل المواجهة المنتظرة أمام سموحة والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري.

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وعن أزمة المدير الفني للفريق ، فان إدارة النادي لم تستقر حتي اللحظة الحالية علي تعيين مدير فني جديد رغم الدخول في مفاوضات جدية مع النيجيري ايمانويل امونيكي اسطورة الزمالك السابق ، الا ان إدارة نادى المقاصة لا تزال فى حيرة بين تعيين مدير فنى أجنبى أو مدير فنى وطنى، حيث توجد أصوات داخل الإدارة تنادى بالتعاقد مع مدير فنى مصرى يكون على دراية باللاعبين ومستوياتهم لإنقاذ الفريق من محنته حيث يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 بالدورى برصيد 12 نقطة، جمعها من 15 مباراة حيث حقق الفريق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات.

وغادر أمونيكى القاهرة ويعود إلى بلاده على أن يعود يوم الجمعة المقبل للإعلان عن تولية القيادة الفنية بشكل رسمى والظهور فى مؤتمر صحفى السبت المقبل لإعلان تعيين أمونيكى مديرا فنيا لمدة موسم ونصف الموسم.