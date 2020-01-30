شكرا لقرائتكم بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز فاروق قبل مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومازال فاروق يعانى من قرحة متجددة فى بطن القدم، الأمر الذي جعله يغيب عن مواجهات فريقه منذ مباراة حرس الحدود فى الجولة الحادية عشر من عمر الدورى، والتي انتهت بفوز الحرس بهدف دون رد، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب فى الفترة الحالية على أمل اللحاق بمواجهة الأهلي، خاصة فى ظل غياب عبد الله السعيد بسبب الإيقاف.

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ويغيب عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر أمس الأربعاء، فى المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2 /1، وشهدت المباراة اشهار الحكم طارق مجدى 8 بطاقات صفراء، و3 بطاقات حمراء لأحمد يوسف وأحمد سعيد أوكا وإسلام صالح لاعبى نادى مصر.

بهذا الفوز يخطف فريق بيراميدز المركز الثالث من نادى الزمالك الذى أصبح فى المركز الرابع حاليًا برصيد 25 نقطة، وأرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكهم 17 هدفا، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 11 فى المركز الأخير بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً.