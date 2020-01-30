شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يتقدم علي الإنتاج الحربي 2-1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاسماعيلي في التقدم بهدفين مقابل هدف أمام الانتاج الحربي خلال أحداث الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد الاسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري .

وشهد الشوط الأول ، بداية هجومية سريعة من قبل لاعبي الاسماعيلي تسفر عن هدف مبكر لصالح الدراويش عن طريق محمد هاشم في الدقيقة 6 بعد استغلال خطأ عامر عامر حارس مرمي الانتاج الحربي، وفي الدقيقة 21 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإنتاج الحربي بعد لمسة يد على محمد الشامي داخل منطقة الجزاء، وينجح معاذ الحناوي احراز هدف التعادل للانتاج الحربي .

وفي الدقيقة 28 ، يعود حكم المباراة ليحتسب ركلة جزاء مرة أخري ولكن لصالح الإسماعيلي بعد لمسة يد على معاذ الحناوي داخل منطقة الجزاء، ليسجل باهر المحمدي هدف التقدم للدراويش ، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف .

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وجاء بتشكيل الاسماعيلي كالتالي.. حراسة المرمى .. محمد فوزى ، وخط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، وخط الهجوم .. محمد الشامى – فخر الدين بن يوسف، وعلى مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مخلوف – محمد مجدى الجمل – محمد بيومى – شيلونجو – بيكيتى سيلفا.

بينما جاء تشكيل الانتاج الحربي كالتالي، حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: أحمد مجدي، محمود البدري، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي ، خط الوسط: إبراهيم عبدالخالق، محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا ، خط الهجوم: محمد فييرا، محمد رجب، على مقاعد البدلاء .. أحمد يحيى، أحمد دويدار، على فتحى، أحمد عفيفى، غنام محمد، علاء سلامة، باسم مرسى.

و يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة ، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة .