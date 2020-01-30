فيديو.. محمد هاشم يتقدم للإسماعيلي أمام الانتاج الحربي في الدقيقة 6

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد هاشم لاعب الاسماعيلي في التقدم لفريقه أمام الانتاج الحربي في الدقيقة 6 في المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد الاسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري .
وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى .. محمد فوزى ، وخط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، وخط الهجوم .. محمد الشامى – فخر الدين بن يوسف.
على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مخلوف – محمد مجدى الجمل – محمد بيومى – شيلونجو – بيكيتى سيلفا.
فيما بدأ الانتاج الحربي المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: أحمد مجدي، محمود البدري، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي ، خط الوسط: إبراهيم عبدالخالق، محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا ، خط الهجوم: محمد فييرا، محمد رجب.
على مقاعد البدلاء .. أحمد يحيى، أحمد دويدار، على فتحى، أحمد عفيفى، غنام محمد، علاء سلامة، باسم مرسى.
وقبل هذه المباراة ، يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف ، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً.
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