شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستخدم "رش" ضد البعوض فى أنجولا قبل مواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك استخدام رش لأقدام وأذرع اللاعبين للوقاية من لدغات البعوض داخل ملعب 11 نوفمبر، وفقا لما ذكره موقع الزمالك الرسمى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة أول أغسطس، فى المباراة إقامتها فى الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخصص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى فقرة فنية عبارة عن ثنائيات بين اللاعبين للعب الكرة من لمسة واحدة مرة بالقدم وأخرى بالرأس، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة أول أغسطس فى المباراة التى تعد بمثابة تحصيل حاصل.

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وانتظم محمود حمدى الونش فى تدريبات الفريق اليوم، الخميس، عقب غيابه عن تدريبات الأمس، بعدما خضع اللاعب لاختبار طبى اليوم قبل التدريبات ليتأكد جاهزيته للمشاركة فى مران الفريق عقب خضوعه لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق خلال مران الفريق بأنجولا بالأمس، وذلك بسبب كدمة بسيطة فى كاحل القدم، وبذلك أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة وفقا لرؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

ويعد لقاء الزمالك مع أول أغسطس بمثابة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الأنجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، القرعة الخاصة بمنافسات دور الثمانية فى أحد الفنادق القريبة من مدينة السادس من أكتوبر، فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل.