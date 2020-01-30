شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من ضم هدف الزمالك وإنبى فى انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادى الاتحاد السكندرى من إنهاء صفقة ضم محمد الصباحى جناح نادى أسوان، بعد تأكيدات فؤاد سلامة مدير الكرة بنادى أسوان، أن الزمالك وإنبى دخلا صراع الحصول على خدمات الصباحى الذى يعد نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى قبل غلق باب الانتقالات.

وتواصل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى هاتفياً مع وكيل أعمال اللاعب بلال نظير، لإنهاء صفقة ضم اللاعب من أسوان خلال الساعات المقبلة، وشدد مدير الكرة بنادى أسوان على أن النادى لديه عدة عروض للصباحى ومنها عرض من سموحة بخلاف اهتمامات الزمالك وإنبى.

وكشف مصدر بنادى أسوان أن اللاعب فى الوقت الحالى يعد أقرب للانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندرى بعدما تواصل مع وكيلى أعماله بلال نظير ومهاب العربى، أكد رغبته فى الانضمام لصفوف زعيم الثغر وهو ما جعل رئيس النادى السكندرى يكثف مفاوضاته لضم اللاعب الذى تألق مع أسوان فى مباريات الدورى هذا الموسم وأصبح محل اهتمام عدد كبير من أندية المسابقة.

ويبحث مصيلحى عن إتمام الصفقة فى ضوء العلاقات الجيد مع أسوان حيث يبحث رئيس زعيم الثغر مطالب نادى أسوان لتلبيتها من أجل الحصول على خدمات اللاعب لمواصلة تعزيز صفوف فريقه بعدما ضم أكثر من صفقة للفريق فى انتقالات الشتاء لتلبية احتياجات الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف وعلى رأسهم الصفقة المهاجم الليبى أنيس سالتو فيما حرص مصيلحى أيضا على الاطمئنان هاتفيا حول استعدادات الفريق لمواجهة نظيره سموحة فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، التى ستقام على استاد المكس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام والتى يبحث فيها الاتحاد السكندرى عن مصالحة جماهيره بعد الخروج من البطولة العربية لصالح الاسماعيلى بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى إياباً.