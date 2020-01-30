هاري كين ينشر تحديثاً إيجابياً بشأن عملية التعافي من الإصابة

الخميس 30 يناير 2020

‎نشر مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين تحديثـًا آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التقدم في سبيل الإصابة التي تعرض لها على مستوى عضلة الفخد.



‎وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن الملاعب حتى شهر أبريل القادم على الأقل بعد خضوعه إلى عملية جراحية في الفخد، فيما يبحث توتنهام علي مهاجم لتغطية غيابه.

‎وأصيب هاري كين خلال بداية العام الجديد في الدوري الانجليزي الممتاز ضد ساوثامبتون، مما تسبب في غيابه عن فريق جوزيه مورينيو عن آخر ثلاث مباريات متتالية في البطولة.