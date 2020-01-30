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شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين ينشر تحديثاً إيجابياً بشأن عملية التعافي من الإصابة والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
نشر مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين تحديثـًا آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التقدم في سبيل الإصابة التي تعرض لها على مستوى عضلة الفخد.
وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن الملاعب حتى شهر أبريل القادم على الأقل بعد خضوعه إلى عملية جراحية في الفخد، فيما يبحث توتنهام علي مهاجم لتغطية غيابه.
وأصيب هاري كين خلال بداية العام الجديد في الدوري الانجليزي الممتاز ضد ساوثامبتون، مما تسبب في غيابه عن فريق جوزيه مورينيو عن آخر ثلاث مباريات متتالية في البطولة.
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