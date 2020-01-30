الامارات | هل يغيب كايو "العين" عن مواجهة فريقه السابق الوصل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب كايو "العين" عن مواجهة فريقه السابق الوصل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل حول مشاركة لاعبه البرازيلي، كايو كانيدو في لقاء فريقه السابق، المقررة يوم السبت، حينما يستقبل "الزعيم" ضيفه الوصل في قمة مباريات الجولة الـ15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وانتقل كايو بداية الموسم الحالي لصفوف العين قادماً من الوصل في صفقة كلفت خزينة "الزعيم" 6 مليون دولار أميركي.

وستكون مواجهة يوم السبت هي الثانية التي تجمع بين العين والوصل منذ وصول كايو لـ"دار الزين"، لكن اللاعب غاب عن لقاء الدور الأول بداعي الإصابة.

وقال بيدرو، في المؤتمر الصحافي اليوم، إن: "كايو يعاني من إصابة ظلت تطارده منذ بداية الموسم، نحن نرغب في إن يتعافى منها بشكل دائم، من الممكن أن نستعين به في جزء من لقاء الوصل".

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وأضاف: "استراتيجيتي عموماً هي الدفع باللاعب الجاهز وكما شاهد الجميع فكايو غاب عن المباراتين السابقتين أمام خورفكان وبونيودكور الاوزبكي وفاز الفريق، بالنسبة لي أنا أثق في كل لاعبي الفريق بما فيهم البدلاء".

وحول التفوق التاريخي لفريق العين على منافسه الوصل في دوري الخليج العربي، قال المدرب البرتغالي إن التاريخ والاحصائيات هي مجرد ارقام، وقال: "بالنسبة لي لا اهتم بها نهائيا لأنها ليست لديها إي قيمة".

وتابع: "عملياً الوصل فريق قوي ولم يخسر 10 مباريات في الدوري، علينا أن نكون صبورين وأن نستغل إي فرصة نجدها للتسجيل".

ويحتل فريق العين المركز الخامس برصيد 24 نقطة فيما لدى "الإمبراطور" 22 نقطة في المركز الثامن.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين نهاية الشهر الحالي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.