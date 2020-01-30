شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر القاهرة استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.
وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق المسافرة عصر اليوم الخميس، إلى السودان؛ لمواجهة الهلال بدوري أبطال أفريقيا.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي- محمد الشناوي- على لطفي.
الدفاع: أيمن أشرف- رامي ربيعة- أحمد فتحي- محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمود متولي- على معلول.
الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- أليو ديانج- حسين الشحات- محمود عبدالمنعم «كهربا»- وليد سليمان- محمد مجدي «قفشة»- جيرالدو.
الهجوم: مروان محسن- أليو بادجي- جونيور أجايي.
ويلتقي الأهلي الهلال مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة بالسودان، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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