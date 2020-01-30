شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يرفض نظر شكوى «جروس» ضد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان جروس، قد قام برفع شكوى ضد نادي الزمالك، للمطالبة بسداد مستحقات مالية متأخرة، إلا أن «فيفا» رفض النظر في الشكوى وبناء عليه تم رفض باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادي.