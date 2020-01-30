شكرا لقرائتكم خبر عن باكو ألكاسير في طريقه للعودة إلى الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيعود المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير للعب في دوري بلاده بعد قرابة عام ونصف قضاهم في ألمانيا بقميص بروسيا دورتموند.

ورغم ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى نيوكاسل الإنجليزي، إلا أن المدير الرياضي لدورتموند، مايكل زورك، أكد توجه اللاعب إلى إسبانيا، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

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وقال «زورك»: «باكو لم يحضر التدريب اليوم، لقد سمحنا له بالذهاب إلى إسبانيا لعقد مناقشات أخيرة مع ناد إسباني».

وشارك «ألكاسير» مع دورتموند في 15 مباراة هذا الموسم أحرز خلالهم 6 أهداف كما صنع هدفين.

وكان الدولي الإسباني قد لعب سابقًا لأندية فالنسيا وخيتافي وبرشلونة، قبل انضمامه إلى بروسيا دورتموند.