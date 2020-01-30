شكرا لقرائتكم خبر عن 17 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة إينوجو رينجرز.. والبعثة تطير إلى نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت مطار القاهرة الدولي منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، متجهة إلى نيجيريا لمواجهة فريق اينوجو رينجرز النيجيري، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على استاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية.

وتضم البعثة التي يترأسها حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي، تسعة وعشرين فردا من بينهم سبعة عشر لاعبًا اختارهم إيهاب جلال، المدير الفني للفريق:

أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة في حراسة المرمى، واللاعبين كريم العراقي، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، فريد شوقي، إسلام عطية، حسن على، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي، شيخ موكورو، أحمد عادل «ميسي»، محمد جابر.