شكرا لقرائتكم خبر عن «سوسو» ينتقل إلى إشبيلية الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد اللاعب الإسباني سوسو رسميًا إلى بلاده للانضمام إلى نادي إشبيلية قادمًا من ميلان الإيطالي ليصبح الصفقة الثانية للفريق الأندلسي عقب ضمه للمغربي يوسف النصيري.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى إشبيلية قائلًا، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد كانت سوقًا مزدحمًة لكن في النهاية أنا هنا، وهو ما كنا جميعًا نريده، وأنا سعيد جدًا».

وأضاف: «ميلان وإشبيلية كلاهما كان يعرف رغبتي بأن آتي إلى هنا، كان هذا ما أريده وقد كانت الأسابيع الماضية صعبة وتحاربنا فيها مع الجميع، ولكن أهم شيء هو أنني هنا بالفعل، هذا كان من المفترض أن يحدث منذ وقت طويل، لقد حاولنا كذلك الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم».