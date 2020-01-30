شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحضر لخطف ويليان في اللحظات الأخيرة من سوق الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحضر نادي برشلونة الإسباني عرضًا للتعاقد مع البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي الإنجليزي، قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وحسب «سكاي سبورتس»، فإن برشلونة يجهز عرضًا يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات السيليساو، الذي يرغب في تجديد عقده مع البلوز إلا أن تعليق المفاوضات حول ذلك حاليًا قد يعني إمكانية حصول البلوجرانا عليه قبل إغلاق السوق الشتوي.

وينتهي عقد ويليان مع الفريق اللندني بنهاية الموسم الجاري، إذ يمكنه التفاوض مع أي ناد خلال الشهر الجاري على أن ينتقل إليه نهائيًا في الصيف القادم، إلا أن أبناء كتالونيا يرغبون في خطفه هذا الشهر دون انتظار نهاية عقده.