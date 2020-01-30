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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار جديد من شركة نايكي بشأن اسم الراحل كوبي براينت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
قامت شركة نايكي ببيع كل المقتنيات الرياضية التي تحمل اسم لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت، بعد وفاته مؤخرا جراء حادث تعرضت له المروحية التي كان على متنها برفقة ابنته.
وعند البحث عن "Kobe" أو "Kobe Bryant" على موقع الالكتروني للشركة، يظهر مصطلح "لا يوجد أي سلع متوفرة"، ويعيد التوجيه على الفور إلى بيان الشركة، المعنون "In Memory: Kobe Bryant".
والذي جاء فيه: "كان كوبي أحد أعظم الرياضيين في جيله وكان له تأثير لا يُحصى على عالم الرياضة ومجتمع كرة السلة. كان عضوا محبوبا في عائلة نايكي. سنفتقده كثيرا. مامبا إلى الأبد".
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