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قرار جديد من شركة نايكي بشأن اسم الراحل ​كوبي براينت​

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار جديد من شركة نايكي بشأن اسم الراحل ​كوبي براينت​ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

قامت شركة نايكي ببيع كل المقتنيات التي تحمل اسم لاعب ​كرة السلة​ الراحل ​كوبي براينت​، بعد وفاته مؤخرا جراء حادث تعرضت له المروحية التي كان على متنها برفقة ابنته.

وعند البحث عن "Kobe" أو "Kobe Bryant" على موقع الالكتروني للشركة، يظهر مصطلح "لا يوجد أي سلع متوفرة"، ويعيد التوجيه على الفور إلى بيان الشركة، المعنون "In Memory: Kobe Bryant".

والذي جاء فيه: "كان كوبي أحد أعظم الرياضيين في جيله وكان له تأثير لا يُحصى على عالم ومجتمع كرة السلة. كان عضوا محبوبا في عائلة نايكي. سنفتقده كثيرا. مامبا إلى الأبد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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