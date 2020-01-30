شكرا لقرائتكم نادي مصر يشكو الحكم طارق مجدى لاتحاد الكرة بعد طرد 3 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى نادي اف سى مصر، رسميا طارق مجدى حكم مباراة الفريق وبيراميدز التى أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، إلى اتحاد الكرة.

وتضمنت الشكوى التى تقدم بها نادى اف سى مصر اعتراضا على حالات الطرد التى تعرض لها لاعبو الفريق، حيث قام الحكم بطرد 3 لاعبين من فريق اف سى مصر، وشهدت مباراة الأمس، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، طرد ثلاث لاعبين من إف سى مصر.

وأصدر نادى اف سى مصر بيانا رسميا اليوم أكد خلاله أن الفريق تعرض لظلم كبير خلال مباراة الأمس أمام بيراميدز، من قبل حكم المباراة، ومعاملة اللاعبين بشكل سيئ.

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وطالب نادى مصر اتحاد الكرة بفتح تحقيق مع طاقم تحكيم المباراة، بعد الأخطاء الكارثية التى سقطوا فيها بالأمس، كما طالب لجنة الحكام بالاستعانة بطبيب نفسى، لمساعدة الحكام على الاتزان خلال المباراة، وأعلن نادى مصر رفضه تولى الحكم طارق مجدى إدارة أى مباراة له فى الفترة المقبلة.

من جانبه علق إسلام صالح لاعب اف سى مصر والذى كان احد اللاعبين الذين حصلوا على طرد فى مباراة الأمس، على قرارات الحكم عبر صفحته على "الفيس بوك" قائلا : "حسبى الله ونعم الوكيل، أنا بس عاوز أعرف هى الكره فى مصر أهلى وزمالك وبيراميدز بس، طول الماتش لاعيبه بيراميدز تتكلم مع الحكم وتزعق واولهم عبد لله بيقولو اطردنى وهو عارف أن طارق مجدى ميقدرش يعمل كده عشان هما بيراميدز، وحنا عشان بنقولوا حرام يا كابتن راح مطلع الانذارات كأنه بيوزع لبان، انا نفسى اسالوا سؤال هو انت لو لاعيبه الأهلى والزمالك وبيراميدز تقدر تطرد 3 لاعيبه فى ماتش او اتنين فى دقيقتين، ولله هى دى الكره فى مصر.. برافو طارق مجدي".