شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يقترب من ضم محمد الصباحي فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتواصل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى هاتفياً مع وكيل أعمال اللاعب بلال نظير، لإنهاء صفقة ضم اللاعب من أسوان خلال الساعات القادمة، وشدد مدير الكرة بنادى أسوان إن النادى لديه مجموعة من العروض للصباحى ومنها عرضا من سموحة بخلاف اهتمامات الزمالك وإنبى.

Advertisements

وكشف مصدر بنادى أسوان إن اللاعب فى الوقت الحالى يعد أقرب للانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندرى بعدما تواصل مع وكيلى أعماله بلال نظير ومهاب العربى أكد رغبته فى الانضمام لصفوف زعيم الثغر وهو ما جعل رئيس النادى السكندرى يكثف مفاوضاته لضم اللاعب الذى تألق مع أسوان فى مباريات الدورى هذا الموسم وأصبح محل اهتمام عدد كبير من أندية المسابقة.

ويبحث مصيلحى عن إتمام الصفقة فى ضوء العلاقات الجيد مع أسوان حيث يبحث رئيس زعيم الثغر مطالب نادى أسوان لتلبيتها من أجل الحصول على خدمات اللاعب لمواصلة تعزيز صفوف فريقه بعدما ضم أكثر من صفقة للفريق فى انتقالات الشتاء لتلبية احتياجات الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف وعلى رأسهم الصفقة المهاجم الليبى أنيس سالتو فيما حرص مصيلحى أيضا على الاطمئنان هاتفيا حول استعدادات الفريق لمواجهة نظيره سموحة فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، التى ستقا على استاد المكس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام والتى يبحث فيها الاتحاد السكندرى عن مصالحة جماهيره بعد الخروج من البطولة العربية لصالح الاسماعيلى بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى إياباً.