شكرا لقرائتكم نادر شوقى: هدرسفيلد بدأ فى تسويق رمضان صبحى وسعره وصل 200 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب الأهلى المعار من هدرسفيلد تاون، أن النادى الإنجليزى بدأ فى تسويق اللاعب لبيعه فى الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد نادر شوقى فى تصريحات إذاعية، أن سعر رمضان صبحى قفز كثيراً فى سوق الانتقالات، مؤكداً أن سعر لاعب الأهلى وصل إلى 10 ملايين إسترلينى.

وكشف وكيل أعمال اللاعب الشاب، أن بقاء أو رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يتحدد الآن، ولكن هل يمكن لنادٍ فى مصر أن يدفع 200 مليون جنيه لضم لاعب.

وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى قد انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جداً فى أوروبا.

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وتابع شوقى، رمضان صبحى الأعلى سعرا فى سوق الإعلانات لاعتبارات عديدة منها السن والواجهة والبطولات والنادى والجاذبية.

وشارك رمضان صبحى فى تدريب الفريق لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به منتصف ديسمبر الماضى فى العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية، ولكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قرر استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى تقام بعد غد السبت، حيث غادر الأهلى اليوم إلى السودان بدون اللاعب .