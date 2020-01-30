شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي لشراء رمضان صبحي نهائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال المصدر إن ناديه علم أن هناك أكثر من نادي يرغب في الحصول على خدمات رمضان صبحي منهم أحد الأندية الإيطالية الكبيرة، في الوقت الذي أكد فيه نادر شوقي ويكل أعمال رمضان صبحي أن سعر الجناح الدولي قفز كثيراً فى سوق الانتقالات، مؤكداً أن سعر لاعب الأهلى وصل إلى 10 ملايين إسترلينى.

ويرى نادر شوقي وكيل اعمال اللاعب ان هناك صعوبة فى بقاء اللاعب بالنادي الاهلى لانه لا يوجد ناد فى مصر يستطيع سداد 200 مليون جنيه هي قيمة اللاعب حاليا مؤكدا أن بقاء أو رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يتحدد الآن.

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وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جداً فى أوروبا.

وشارك رمضان صبحى فى تدريب الفريق لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به منتصف ديسمبر الماضى فى العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية، ولكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قرر استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى تقام بعد غد السبت، حيث غادر الأهلى اليوم إلى السودان بدون اللاعب.