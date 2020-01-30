شكرا لقرائتكم طنطا يطالب وادي دجلة بإعارة عبد الرحمن بودي فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، إنه من الأقرب أن يتم إعارة "بودى" لصفوف طنطا لمدة 6 اشهر على سبيل الإعارة، لافتًا إلى إنه من المنتظر أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي ورسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإسماعيلى طلب الحصول على خدمات عبد الرحمن بودى على سبيل الإعارة، خاصة بعدما وافق اليونانى تاكيس جونيس على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته.

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وأ علن مسئولو وادى دجلة ضم الغاني رودنى أنطوي الذي تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري مقابل 125 ألف يورو، لاسيما وأن اللاعب نجح في تسجيل 9 أهداف بالدوري البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

وحقق وادى دجلة نتيجة ايجابية بالتعادل مع الزمالك ايجابيا بهدف لكل فريق ، فى المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.