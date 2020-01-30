شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الإسماعيلي أمام الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز تشكيل فريقه لمواجهة الانتاج الحربى في الخامسة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الــ15 بمسابقة الدوري.

شهد التشكيل اشراك الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف بجانب عودة محمود دونجا لاعب الوسط بشكل أساسى وجاء كاملا كالتالى …

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

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خط الهجوم .. محمد الشامى – فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مخلوف – محمد مجدى الجمل – محمد بيومى – شيلونجو – بيكيتى سيلفا.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة واستغلال الانتعاشة العربية لتصحيح مسار الدراويش بالدوري المحلى ، ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الانتاج الحربى مكون من : " محمد فوزى، محمود البدري، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى، شيلونجو".

فى المقابل شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة استمرار نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى مكون من : "عامر عامر ، أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدى ، محمود عادل، إبراهيم عبدالخالق، محمد عادل ، محمد فييرا، باسم مرسي، موسى دياورا".