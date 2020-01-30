شكرا لقرائتكم مصدر بالجبلاية: لم يتم إيقاف حكم مباراة بيراميدز ونادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر مسئول بلجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، ما تردد عن إيقاف الحكم طارق مجدى الذى أدار مباراة بيراميدز ونادى مصر أمس بعد الأحداث التى شهدتها المباراة التى أقيمت على ستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز بيراميدز 2 / 1.

مباراة بيراميدز ونادى مصر شهدت التى أقيمت أمس مهرجان من البطاقات الحمراء من قبل الحكم طارق مجدى، حيث قام بطرد 4 من الفريق الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز، وهم إسلام صالح وأحمد سعيد "أوكا" وأحمد يوسف ثم أحد أفراد طاقم التدريب .

وعلق إسلام صالح على قرارات عبر صفحته على "الفيس بوك" قائلا : "حسبى الله ونعم الوكيل، أنا بس عاوز أعرف هى الكره فى مصر أهلى وزمالك وبيراميدز بس، طول الماتش لاعيبه بيراميدز تتكلم مع الحكم وتزعق واولهم عبد لله بيقولو اطردنى وهو عارف أن طارق مجدى ميقدرش يعمل كده عشان هما بيراميدز، وحنا عشان بنقولوا حرام يا كابتن راح مطلع الانذارات كأنه بيوزع لبان، انا نفسى اسالوا سؤال هو انت لو لاعيبه الأهلى والزمالك وبيراميدز تقدر تطرد 3 لاعيبه فى ماتش او اتنين فى دقيقتين، ولله هى دى الكره فى مصر.. برافو طارق مجدي".

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وأكد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز، أن فريقه استحق الفوز على نادى مصر بنتيجة 2 / 1، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.

وأوضح تشاتشيتش فى تصريحاته عقب المباراة، أن فريقه يعانى من كثرة الغيابات وفقدان لاعبين فى كل مباراة، قائلاً: "محمد حمدى غاب عن مواجهة امس بسبب الإيقاف، وعبد الله السعيد سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الأهلى بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة".

وعن غياب عبد الله السعيد أمام الأهلى، أكد المدير الفنى أن اللاعب يعد من أبرز الأعمدة الأساسية فى الفريق وغيابه سيؤثر على الأداء، لافتًا إلى إنه سيضع كافة السيناريوهات لتعويض غيابه أمام المارد الأحمر.