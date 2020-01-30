شكرا لقرائتكم تفاصيل مران الزمالك اليوم فى أنجولا استعدادا لأول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الخميس، فترة إحماء والجرى لمدة خمس دقائق بعدها خضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد بالفريق، كما حرص محمد أسامة طبيب الفريق، على حمل كميات كبيرة من العصائر لمران الفريق بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وحرارة الجو المرتفعة.

ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس الانجولى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل، وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ 8 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثانى فى المجموعة الاولى خلف مازيمبى الكونغولى المتصدر، فيما خرج من البطولة كل من أول أغسطس الانجولى وزيسكو الزامبى عن المجموعة الاولي.

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فى الوقت نفسه فان الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق فضل اراحة عدد كبير من لاعبيه فى مباراة السبت المقبل وتم استبعادهم من السفر إلى أنجولا وهم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، وحازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وفرجانى ساسى وشيكابالا، وبهذا من المنتظر أن يشارك محمود جنش حارس الفريق فى مباراة السبت المقبل عقب عودته من الإصابة الطويلة التى كان يعانى منها منذ مشاركته مع المنتخب فى أمم أفريقيا 2019، لتكون المشاركة الاولى لجنش مع الزمالك هذا الموسم.

ومن المنتظر أيضا أن يمنح كارتيرون الفرصة فى مباراة السبت المقبل لكل من احمد عيد الظهير الأيمن للفريق، وإسلام جابر وكريم بامبو جناحى الزمالك بغرض منحهم حساسية المباريات فى ظل غيابهما شبه الدائم عن مباريات الفريق.